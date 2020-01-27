Харьковчане могут быть спокойны за качество воды
Как сообщил главный инженер КП «Харьковводоканал» Владимир Паболков, чтобы потребители получали качественную воду гарантированного качества, на предприятии соблюдают технологические регламенты, которые соответствуют государственным стандартам. По его словам, у Харькова два основных источника водоснабжения - река Северский Донец (за 40 км от города) и Краснопавловское водохранилище (за 140 км от города). По водоводам большого диаметра вода подается в город, где аккумулируется в резервуарах чистой воды и далее насосными станциями подается в распределительную водопроводную сеть.
Главный инженер предприятия отметил, что качество питьевой воды в системе централизованного водоснабжения ежедневно контролируют три ведомственные лаборатории на загородных станциях водоподготовки и в самом городе Харькове. Воду проверяют по 86 показателям на стадиях водоподготовки, транспортировки, в резервуарах чистой воды, на насосных и артезианских станциях, а также в колонках на распределительной сети.
При этом он отметил, что воду подают потребителям, выполняя все нормы, но она может потерять определенное качество при транспортировке, во время аварийно-восстановительных работ, когда отключаются и магистрали, и системы внутреннего водопровода. При повторном включении происходит взмучивание осадков, которые находятся в трубах, и некоторое время из крана может течь ржавая вода, поскольку сети в городе имеют около 80% износа.
Как сообщил главный инженер, всего в прошлом году на предприятии провели 8 тыс. 83 физико-химических и микробиологических исследований воды и около 40 тыс. анализов проб на стадии водоподготовки. Из всего количества проведенных анализов не соответствовало стандартам менее 5%, что соотвествует требованиям и нормам.
«Мы уверены в гарантии качества воды, которую подаем потребителям. Ежедневно воду проверяют, она соответствует нормам и правилам, которые введены в Украине, и харьковчане могут быть спокойны за качество воды», - подытожил Владимир Паболков.