ХНУ им. Каразина готовится к юбилею

Торжественное заседание ученого совета, посвященное 215-й годовщине со дня основания Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, состоялось сегодня, 27 января, в стенах вуза.

Ректор вуза Виль Бакиров напомнил, что Каразинский университет был открыт 29 января 1805 года и стал первым светским университетом на территории Украины;

Это было крайне важное событие в истории Харькова, Харьковщины, всей нашей страны и даже в мировой истории. С того дня начался непростой, но такой важный и исполненный достижений путь нашего университета. Сегодня мы хотим поздравить членов ученого совета и весь коллектив вуза с юбилейной датой и вручить заслуженные награды. Программа празднований на этом, конечно же, не закончится. В январе-феврале еще пройдет ряд мероприятий, посвященных подведению итогов нашей работы. Виват, Каразинский!

Справка: Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина является одним из ведущих отечественных высших учебных учреждений, который 29 января 2020 отметит 215-ю годовщину со дня открытия. В этом году университет вошел в список топ-500 лучших университетов мира по результатам известного рейтинга QS.

В Каразинском университете учились и работали три лауреата Нобелевских премий - Илья Мечников, Лев Ландау, Саймон Кузнец. ХНУ имени В. Н. Каразина - один из крупнейших научных центров Украины, в котором представлены все современные научные направления фундаментальной науки, проводятся работы по созданию научно-технической и инновационной продукции мирового уровня.За 215 лет существования университет закончили свыше 150 тыс. человек. Более 150 выпускников университета стали действительными членами и членами-корреспондентами Академии наук УССР и НАН Украины, 84 сотрудника университета стали лауреатами Государственных премий Украины в области науки и техники. За годы независимости ученые университета получили 32 Государственные премии в области науки и техники.Сегодня в университете работают 17 факультетов, пять учебно-научных и три научно-исследовательских института, обучаются более 16 тыс. студентов, аспирантов, докторантов. Классическое образование в университете получают более 4 тыс. иностранных студентов из более чем 50 стран мира. Подготовка специалистов осуществляется более чем по 100 образовательным программам. Образовательный процесс обеспечивают более 1,7 тыс. профессоров и доцентов.

Агентство Телевидения Новости