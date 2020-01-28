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На станции «Площадь Конституции» у мужчины обнаружили гранату

На станции «Площадь Конституции» у мужчины обнаружили гранату

Работники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя пгт Васищево в вестибюле станции метро «Площадь Конституции». Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области. 

Сообщение о происшествии поступило в отдел полициит 27 января около 22:30.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.


Агентство Телевидения Новости

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