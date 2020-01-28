Главный проспект Харькова снова просят переименовать

На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой о переименовании Московского проспекта.

"Предлагаю переименовать проспект Московский, так как это название исторически и географически (направляется на восток) безосновательно", - говорится в прошении.

Если в течение 90 дней петиция наберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета.

Стоит отметить, что ранее уже появлялись петиции с подобными предложениями о переименовании.

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