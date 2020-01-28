Троллейбус №1 временно изменил маршрут

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, троллейбус №1 сегодня, 28 января, с 11:00 до 12:30, курсирует по другому маршруту.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано со сносом аварийного дерева в районе разворотного круга «Ст. метро «Дворец спорта».

В связи с этим троллейбус №1 ходит по такому маршруту: 28-й м/р – пр. Героев Сталинграда - пр. Маршала Жукова - ул. Танкопия – бул. Богдана Хмельницкого

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