Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:52
Просмотров: 67

Троллейбус №1 временно изменил маршрут

Троллейбус №1 временно изменил маршрут

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, троллейбус №1 сегодня, 28 января, с 11:00 до 12:30, курсирует по другому маршруту.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано со сносом аварийного дерева в районе разворотного круга «Ст. метро «Дворец спорта».

В связи с этим троллейбус №1 ходит по такому маршруту: 28-й м/р – пр. Героев Сталинграда - пр. Маршала Жукова - ул. Танкопия – бул. Богдана Хмельницкого

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 