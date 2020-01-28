На Харьковщине обсудили проблему нелегальной занятости

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, 27 января в помещении Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области провели круглый стол, посвященный этой теме.

Встреча состоялась под председательством и.о. начальника ГУ ГНС в Харьковской области Артема Ефремова в соответствии с поручением Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Проведение мероприятий, направленных на легализацию труда, обсудили в кругу руководителей служб и ведомств, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства о труде и занятости населения. В мероприятии, в том числе, приняли участие руководители Департамента социальной защиты населения ХОГА и ГУ Гоструда в Харьковской области.

«Результатом совещания стало принятие решения об объединении усилий инспекторов ГУ Гоструда с подразделениями местных государственных администраций, органов местного самоуправления для проведения информационных мероприятий с субъектами хозяйствования о недопустимости допуска к работе лиц без оформления трудовых отношений», - отметили в департаменте.

Во время мероприятий инспекторы труда Управления Гоструда будут предлагать всем работодателям города Харьков и Харьковской области оформить трудовые договоры со всеми наемными работниками, чтобы избежать финансовой ответственности, предусмотренной ст. 265 КЗоТ.

Агентство Телевидения Новости