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Харьковчанина, заехавшего на внедорожнике под ХОГА, оштрафовали

Харьковчанина, заехавшего на внедорожнике под ХОГА, оштрафовали

Председатель общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий уплатил штраф в размере 255 грн за нарушение правил дорожного движения во время акции протеста 23 января.

Как сообщил Сосницкий, патрульные составили на него админпротокол по ч. 1 ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях.

В полиции определили, что водитель нарушил пункт 11.13 ПДД, запрещающий движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам.

"За совершенное нарушение ПДД я понес предусмотренную законом ответственность. В отличие от правонарушителя, который руководил авто с иностранной регистрацией в ДТП с Игорем Черняком", - прокомментировал Сосницкий ситуацию.

Агентство Телевидения Новости

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