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Более 100 человек умерли от коронавируса

Более 100 человек умерли от коронавируса

Число жертв нового коронавируса в Китае по состоянию на утро 28 января составил 106 человек, китайские власти также сообщили о росте количества больных вдвое в течение дня.

Если 27 января сообщалось о 2835 больных, утром 28 января их количество достигло 4515.

Китайские власти усилили ограничения на путешествия.

В некоторых городах является обязательным ношение медицинских масок.

В город Ухань, где началась вспышка коронавируса в декабре и провинции Хубэй, где этот город находится, действуют ограничения на передвижение транспорта.

В понедельник власти сообщили о первой смерти от коронавируса в Пекине - умер 50-летний мужчина.

Агентство Телевидения Новости

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