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Американец возил с собой скелет ради льгот

Американец возил с собой скелет ради льгот

В США мужчина возил с собой в автомобиле скелет для использования льгот на дороге.

Полицейские задержали американца, который посадил на пассажирское сидение искусственный скелет.

Так он мог пользоваться льготной полосой для транспорта с пассажирами.

Хитрый 62-летний водитель получил штраф.

В полиции отметили, что мужчина оказался далеко не первым, кто придумал, как обойти правила пользования льготными полосами.

Ежегодно их нарушают около 7000 водителей.

Агентство Телевидения Новости

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