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Американец возил с собой скелет ради льгот
В США мужчина возил с собой в автомобиле скелет для использования льгот на дороге.
Полицейские задержали американца, который посадил на пассажирское сидение искусственный скелет.
Так он мог пользоваться льготной полосой для транспорта с пассажирами.
Хитрый 62-летний водитель получил штраф.
В полиции отметили, что мужчина оказался далеко не первым, кто придумал, как обойти правила пользования льготными полосами.
Ежегодно их нарушают около 7000 водителей.
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