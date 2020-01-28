Американец возил с собой скелет ради льгот

В США мужчина возил с собой в автомобиле скелет для использования льгот на дороге.

Полицейские задержали американца, который посадил на пассажирское сидение искусственный скелет.

Так он мог пользоваться льготной полосой для транспорта с пассажирами.

Хитрый 62-летний водитель получил штраф.

В полиции отметили, что мужчина оказался далеко не первым, кто придумал, как обойти правила пользования льготными полосами.

Ежегодно их нарушают около 7000 водителей.

Агентство Телевидения Новости