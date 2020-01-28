Нетрезвый угонщик проехал на «красный» и был задержан полицией

Во время патрулирования территории полицейские обратили внимание на автомобиль ВАЗ, водитель которого пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора. Патрульные начали преследовать нарушителя, но во время погони ВАЗ врезался в металлическую опору, а водитель выскочил из салона и попытался сбежать.

Патрульные задержали водителя: выяснилось, что 23-летний мужчина пьян и машина ему не принадлежит. Оказалось, автомобиль был угнан со стоянки супермаркета недалеко от места ДТП.

По данному факту Основянским отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.289 УК Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении.

Агентство Телевидения Новости