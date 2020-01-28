В Харькове полицейские задержали мужчину с гранатой

Это оперативное видео снято сотрудниками полиции. На нем: правоохранители, во время обыска, изымают из кармана гражданина гранату Ф-1. Мужчину задержали накануне в вестибюле станции метро "Площадь Конституции". При этом, он выдал себя сам, говорит старший инспектор сектора превенции в метрополитене Елена Замирец.

Елена Замирец, ст. инспектор сектора превенции в метрополитене

Він поводився неадекватно на вестибюлі станції. До нього підійшли поліцейські і в нього було виявлено гранату.

Задержаным оказался 39-летний житель поселка городского типа Васищево. Сейчас полицейские пытаются установить цель хранения и место приобретения гранаты. А также: зачем мужчина спустился с ней в подземку.

Елена Замирец, ст. инспектор сектора превенции в метрополитене

Гранату вилучено та направлено на експертизу. Слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру, з приводу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 263 Кримінального кодексу України, - незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими пристроями.

Санкциями этой статьи предусмотрено от 3 до 7 лет лишения свободы. Правда, эксперты взрывотехнического отдела еще должны установить: является ли граната боевой. А также, решается вопрос касаемо избрания меры пресечения для задержаного.

Агентство Телевидения Новости