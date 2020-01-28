Болельщик спровоцировал массовый завал велосипедистов

Из-за глупости болельщика упали нескоколько десятков велосипедистов. Некоторые из них травмировались.

На первом этапе веломногодневки "Вуэльта Сан-Хуан", проходящей в Аргентине, за 3,5 км до финиша случился грандиозный завал.

Как оказалось, один из болельщиков, выйдя на проезжую часть, зацепил руль велосипедиста, и дальше спортсмены стали падать, как костяшки домино. Завал произошел, когда пелетон велосиедистов разогнался почти до 60 км/ч.





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