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Растление, изнасилование и убийство: харьковчанин "сядет" на 13 лет

Растление, изнасилование и убийство: харьковчанин сядет на 13 лет

Октябрьским районным судом Харькова вынесен обвинительный приговор в отношении 29-летнего харьковчанина, обвиняемого в совершении ряда преступлений: незаконное лишение свободы двух лиц, изнасилования, растление путем совершения развратных действий в отношении малолетнего, жестокое обращение с животными. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, обвинительным приговором суда педофила приговорили к 13 годам заключения.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства обвиняемый вину не признал, однако она полностью доказана в ходе судебного разбирательства.

В судебных прениях прокурор настаивал на максимальном наказании, которое предусмотрено уголовным кодексом за совершение вышеуказанных преступлений, а именно - 15 лет лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Осужденный совершал развратные действия в отношении 12-летней падчерицы и однажды, угрожая девочке предметом, похожим на пистолет, изнасиловал ее неестественным способом.

Также злоумышленник, оставшись наедине с 71-летней бабушкой девочки, угрожая пожилой женщине ножом, заклеив ей рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, изнасиловал ее.

В это время домой пришла сожительница (мать девочки) и заметив, что ее мать связана, пыталась освободить ее.

Но преступник, угрожая ножом, связал руки и ноги скотчем своей сожительнице. Таким образом он лишил свободы двух человек.

Когда педофил-насильник вышел из квартиры, женщина смогла освободиться и обратилась в милицию.

К тому же, злоумышленник совершил жестокое обращение с животными, убив двух кошек, которые жили в семье.

Агентство Телевидения Новости

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