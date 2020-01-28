В Харьковской области появился Музей АТО, в котором экскурсии проводят школьники

Алексей Грабарь, ученик 7 класса школы в Башкировке

Обычно я рассказываю про 92-ю бригаду, но сейчас я расскажу про героев: это - Василий Божок и Виктор Николюк, я щас расскажу про Божка, это нашей Украины герой, он заслужил это тем, что сбил три танка в одном бою, - вы можете наблюдать его, вот он, он - очень стеснительный молодой человек…

Алексей Грабарь - один из команды экскурсоводов музея АТО в Башкировке. В школе, где из 460 учащихся - 200 детей, родители которых воюют, проходят службу в 92-й бригаде еще в 2014-м задумали создать музей.

Первым экспонатом, который появился и объединил и детей, и учителей, была маскировочная сетка, во время плетения которой и окрепла идея рассказывать о боевых действиях простым языком, без официоза.

Активно экспозицию собирали в течение 2017 года, а осенью 2018 было торжественное открытие, на котором к завучу подошел командир погибшего 19-летнего Андрея Шапошника и просто передал вещи парня в музей:

Евгения Воронова, зам. директора по воспитательной работе Клугино-Башкиривской школы

Дістав речі, ось ці - ляльку, і сказав: "У нас нещодавно загинув хлопець, він сирота - Ігор Шапошник, в ньгого нікого немає, щоб передачі речі вбитого, а викинути не піднімається рука, то ж ми подумали, що, може, ви приймете ці експонати"…

Сейчас в коллекции музея уже почти тысяча экспонатов, ко всему можно прикоснуться, померить и взять в руки.

Полина Николюк - дочь знаменитого "Ветра" - экс-командира 92-й бригады, ее отец передал в музей много личных вещей:

Полина Николюк, ученица 7 класса

Здесь униформа моего папы, в ней он закончил свой первый институт, и здесь есть медаль памятная про "Десну", где сейчас он и служит

Девочка тоже задействована в экскурсиях, она уже решила, что пойдет учиться в военный вуз, а сейчас уже может своим сверстникам на примере муляжа показать, как держать оружие в руках:

Полина Николюк, ученица 7 класса

Папа рассказывал, что это - да. Ну, их правильно надевают, вот так, через плечо, и вот этим упирается в плечо, чтобы было видно нацел…

Центрального экспоната в музее нет, здесь проходят уроки мужества для детей, начиная со 2 класса.

Семиклассники, которые уже год работают экскурсоводами, ведут себя, как взрослые, и даже смешные случаи со слов родителей о войне рассказывают:

Даниил Крипак, ученик 7 класса

Был один смешной случай, там волонтеры, им привозили кучу сгущенки, и нам папа привез просто миллиарды сгущенки домой... - Съели уже?- Да.. давно

Книга отзывов школьного музея АТО заполнена словами благодарности от генералов до матерей погибших бойцов. В эту школу приезжают гости не только из Украины, но и с соседних стран, потому что такой музей в Харьковской области один:

Дина Сладких, директор Клугино-Башкировской школы 1-3 степени

Наші діти повинні знати про ті події, що відбуваються в Україні, і про всі ті наслідки, тих подій, які на сьогоднішній день, на привеликий жаль, ми бачимо в стінах нашого музею

Проблем с патриотическим воспитанием детей в Башкировке не имеют и приглашают всех учеников поучаствовать в сборе экспонатов в музей АТО, а также приезжать и рассказывать интересные истории - в качестве экскурсоводов.

Агентство Телевидения Новости