Била о дерево, а потом зарезала. В Лозовой девушка по-зверски расправилась над котом

Это ужасные кадры жестокой расправы над беззащитным животным - сначала девушка со всей силы избивает, а затем режет еще живую кошку. Это произошло в городе Лозовая. Женщина среди ночи вышла на улицу с ножом и черной кошкой. После чего с небывалым спокойствием расправилась с животным. Об этом в полицию сообщил представитель общественной организации.

Алена Соболевская, старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьк.обл.

19 січня близько першої години ночі біля багатоповерхівки в місті Лозова 19-річна мешканка вдарила власного кота об дерево, а потім ще притомну тварину зарізала ножем. Поліцейські встановили особу зловмисниці та доставили її до Лозівського відділу поліції, дівчина визнала свою провину, проте не пояснила причину свого вчинку

Героиня этого видео работает кассиром в одном из местных магазинов. Администрация которого уверяет - видео в соцсетях не является доказательством

Её на рабочем месте нет. И больше я хочу вам сказать - этот человек, за время работы, абсолютно положительный

В квартире женщины остается кот и маленький пес. Активисты говорят, почти каждый день поздно вечером из ее квартиры слышны крики животных. На замечание соседей дамочка не реагирует.

У меня было 2 кота черный и этот маленький, який вы бачили. Этот дома, а вторый у папы в селе. - А убили какого?

Зоозащитники говорят, животные пока действительно в опасности. Ведь пока полиция не располагает точными данных относительно жестокого отношения к ним - забрать их не могут.

Марина Суркова, зоозащитница

Залишати в неї тварин не можна, тому що ми не знаємо чи взагалі вони переживуть навіть сьогоднішню ніч. Дівчина, я вважаю, що дуже соціально-небезпечна, оскільки вона так вчинила з твариною. Можливо, в неї щось негаразд з психічним здоров’ям, і поліції варто було б подати до суду на запобіжний захід на її арешт. Тобто те, що вона пересувається вулицями міста Лозової спричиняє серйозну небезпеку

Между тем психологи говорят, в этой ситуации действительно может иметь место психическое нездоровье женщины. А такое поведение, скорее всего - не единичный случай.

Ирина Найденова, психолог

Приступы такой агрессии, которая направлена ​​на животное - это серьезной сигнал обратить внимание на здоровье этого человека. Здесь очень много вопросов и конечно это серьезной повод задуматься в том, что вообще с этой девушкой происходит. Возможно, речь идет о воздействии каких-то веществ на психику этой девушки. Возможно, речь идет о состоянии здоровья. Там много факторов, которые нужно рассматривать индивидуально

По факту жестокого обращения с животными правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Досудебное расследование продолжается

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