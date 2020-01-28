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«Право знать»: общественники решили контролировать коммунальные предприятия Харькова

Общественный контроль над работой коммунальных предприятий города. В Харькове начала работать платформа «Право знать». По словам одного из инициаторов ее создания Дмитрия Маринина, тарифы постоянно повышаются, а качество услуг наоборот. Да и почти все КП убыточны, уверяет экс-депутат.

Дмитрий Маринин, депутат Харьковского городского совета 6-го созыва

Таким проектом мы хотим защитить харьковчан от беспредела и от коммунальных даже скажем громких слов - «От коммунального рабства», которое сегодня существует и существует уже в течении 10 лет. Мы хотим, чтобы люди понимали на самом деле сегодня, что они свободные граждане своего города и они хозяева своего города. Не чиновники городского совета хозяева в городе.

Предпосылкой создания платформы стала ситуация с навязыванием "Харьковводоканал" новых договоров потребителям, в котором даже не прописано, какую воду предоставляют потребителям города - питьевую или техническую.

Анатолий Ряснянский, координатор платформы "Право знать"

Харьковчане должны противостоять этому, не молча соглашаться, не подписывать кабальные договора. Не производить оплату пока договор не заключен и требовать защиту своих прав.

"Право знать" будет защищать и разъяснять права харьковчанам бесплатно. Планируется открытие офиса, проведения приемов, акций и встреч с горожанами.

Агентство Телевидения Новости

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