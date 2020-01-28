Вкусно готовят и побеждают себя: в харьковском ресторане работают повара с ментальной инвалидностью
Побеждают себя и не боятся новых целей. В харьковском ресторане "Снег на голову" работают люди с ментальной инвалидностью. В прошлом году они учились в кулинарной школе, а сейчас привыкают к профессиональной кухне.
Можешь начинать, они не должны быть идеальные...
Ленивые вареники - одно из фирменных блюд ресторана. Ян Корольчук лепит их впервые. Обычно готовит пасты.
Ян Корольчук, младший повар
Первое, что было - это паста, это итальянские макароны. Это со страусом , карбонара, по-аджарски и томатные
Секретам профессиональной кухни парень учился прошлом году в кулинарной школе. Финальный экзамен был сложным, но Ян его успешно сдал.
Ян Корольчук, младший повар
Это просто было тяжело, когда на Сумском рынке было два званых ужина – обычный и инклюзионный. И мы там все кипели
Открылись недавно, говорит старший повар, и вечером здесь бывает "яблоку негде упасть" . Для кухни - горячая пора. Кулинары должны понимать друг друга с полуслова.
Эдуард Устюгов, старший повар
По сути, вливаешься с первого дня в этот формат. Поскольку ребята молодцы. Все ребята нацелены на результат и все свои победы и ошибки воспринимают с высоко поднятой головой
Двое из четырех поваров - люди с ментальной инвалидностью. Подобное заведение в Харькове работает впервые.
Яна Цветкова, администратор ресторана
Мы бы хотели изменить отношение общества к людям с разными видами проблем, с какими-то особенностями, с инвалидностью, с разной национальностью, разной сексуальной ориентацией. Сейчас еще идет процесс притирки, потому что мы делаем упор на то, чтобы не выделять никого, и к младшим поварам у нас отношение серьезное, строгое - как и ко всем остальным работникам заведения
Ответственные, старательные и быстрые. К персоналу у Яна - никаких претензий. Администратор уверена: полученный в ресторане опыт поможет стать успешными в своем деле. И главное - работа им будет в радость.
Ян Корольчук, младший повар
Вот я на это и нацелен, главное - людям доставить удовольствие, не в деньгах счастье измеряется
Никита Докин, младший повар
Наверное, то, что она позволяет преодолевать себя, ставить новые задачи и брать новые высоты
Владельцы ресторана хотят, чтобы в городе открывались и другие подобные заведения. Конкуренции не боятся. Мол, гостей надо привлекать, прежде всего, авторским меню и качеством услуг. А человечность и терпимость должны быть нормой для всех.