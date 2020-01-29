Погром в храме Жен-Мироносиц

Мужчина устроил дебош в храме Жен-Мироносиц, который находится за Зеркальной струей. На кадрах с места событий видно, как он бегал по храму, разбрасывая иконы и церковные подсвечники.

Оказалось, что мужчина имеет психические расстройства, потому был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи.

На место происшествия выезжала группа Киевского отдела полиции, информация по данному факту зарегистрирована в журнале учета.





Агентство Телевидения Новости