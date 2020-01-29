Мистика. Три года назад вышел мультфильм, в котором Брайант разбился на вертолете

Реальная гибель выдающегося американского баскетболиста Коби Брайанта повторила нарисованную аниматорами в мультфильме.

Три года назад в мультфильме "Легенды камергерских высот" вертолет с Брайантом потерпел крушение. Баскетболист, держа в руках трофеи за победы в чемпионатах НБА, попытался покинуть обломки вертолета, после чего потерпевший крушение вертолет взорвался, и от Брайанта остались лишь пять чемпионских перстней.

В реальной жизни 5-кратный чемпион НБА Коби Брайант разбился после того, как вертолет в тумане врезался в гору. Погибли все 9 человек, находившихся на борту. На данный момент опознаны четверо, в том числе Брайант.





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