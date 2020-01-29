В ХНУ открыли суперсовременный симуляционный центр медподготовки

Суперсовременный симуляционный центр медицинской подготовки открыли на медицинском факультете Харьковского национального университета им. Каразина.

В открытии центра, которое состоялось в рамках мероприятий к 215-летию университета, принял участие заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный.

"Появление такого симуляционного центра с новейшим инновационным оборудованием это незаурядное событие, безусловный успех. Наличие современного оборудования - это один шаг, следующий - его подключение и интеграция в учебный процесс. Нет сомнения, что университет найдет лучший способ использования этого оборудования в учебном процессе", - отметил Стадный.

По словам декана медицинского факультета профессора Игоря Белозерова, этот факультет входил в состав университета с момента его основания.

"Сейчас это - центр практической подготовки будущих врачей с полным циклом обучения - от визуального знакомства с анатомическим материалом для автоматической обработки результатов. Студенты смогут работать в соответствии с международными протоколами оказания медицинской помощи", - подчеркнул Белозеров.

По словам директора центра Андрея Тележного, для обучения практическим навыкам используются современные манекены и симуляционное оборудование от ведущих производителей Ambu, Gaumard, Simbionix, Simulab. "К тому же, реанимационные манекены имеют функции живого человека в критическом состоянии, и на них можно отрабатывать оказание неотложной помощи при любых состояниях и травмах", - добавил он.

Симуляционный центр размещен на 6 этаже Северного корпуса университета, где созданы четыре отделения современной клиники: отделение неотложной помощи, родовой зал с неонатальным и педиатрическим блоками, хирургический операционный блок, реанимационное отделение. Здесь установлен интерактивный (3D) анатомический стол, который позволяет со всех ракурсов изучать системы и органы человеческого тела - как здоровые, так и пораженные патологиями.

По словам ректора университета им. Каразина академика Виля Бакирова, подобных масштабных центров со сверхсовременной аппаратурой еще не было в Украине.

"Симуляционный центр - первый шаг к созданию университетской клиники, что входит в стратегию развития университета", - сказал ректор.

Как отмечалось на открытии, получить новые навыки и повысить свою квалификацию в этом центре смогут не только студенты, но и врачи-интерны, аспиранты, ученые и медицинские работники. На базе центра в дальнейшем запланировано проведение различных сертифицированных курсов для врачей.

Агентство Телевидения Новости