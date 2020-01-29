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Ярославский решил заняться строительством дорог в Украине

Харьковскому университету исполнилось 215 лет. В честь юбилея на торжественную ассамблею совета пригласили почетных гостей, одним из которых был почетный доктор университета, бизнесмен и меценат Александр Ярославский. Он поздравил ВУЗ от себя и от основателя сервиса Alibaba Джека Ма.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH:

Я пожелал, чтобы, во-первых, все были здоровы, чтобы студенты получали знания и потом применяли их, в первую очередь, на предприятиях нашей Слобожанщины и во всем мире прославляли нашу Слобожанщину.

По словам ректора ВУЗа, вклад Ярославского в университет Каразина очень велик.

Виль Бакиров, ректор ХНУ им. В.Н. Каразина:

Це і пам’ятники, які ми поставили в яких ми увічнили історію в бронзі, це і ремонтні роботи і багато іншого, це і підписка на Оксфордський, переплата на видання і надалі він ніколи не відмовляє нам в тих чи інших наших проханнях.

Также бизнесмен рассказал, почему компания DCH решила заняться строительством дорог в Украине.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH:

Я посмотрел на качество дорог и решил, что если не мы то, кто?

По словам Ярославского, в первую очередь, речь идет о строительстве дорог в Харьковской и Днепропетровской областях.

 

Агентство Телевидения Новости

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