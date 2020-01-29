Туман в Харькове парализовал работу аэропорта

Сегодня из-за густого тумана в Харькове была парализована работа аэропорта, а водители жаловались на сложные дорожные условия, особенно, на магистралях области. Между тем, синоптики не успокаивают, говорят, вероятность туманов в регионе будет сохраняться.

Аномально тёплая погода большее количество людей только радует. Однако, и неприятных сюрпризов она подкидывает с упорной настойчивостью. Так, сегодня густой туман помешал работе харьковского аэропорта. 29 января в Харьковском аэропорту было задержано несколько рейсов, а самолёт из Варшавы вообще не смог совершить посадку из-за тумана. Пилоты просто не смогли увидеть взлётно-посадочную полосу, поэтому развернулись и легли на обратный курс. Конечно, пассажирам это отнюдь никак не прибавило позитивных эмоций.

Игорь, пассажир отмененного рейса:

Я просто возмущаюсь с этого лота, и с этого всего аэропорта, потому что мало того, что задержали рейс, отменили рейс, и ещё нам предлагают, чтобы мы в интернете смотрели где находиться гостиница, что в гостинице находиться, это просто нонсенс!

Хотя пассажиры и ждали решения администрации аэропорта несколько часов, с погодой спорить невозможно, поэтому многие из них просто сдали свои билеты.

Алла, пассажирка отмененного рейса:

Ну бывает, мне кажется жизнь дороже чем, если самолёт не может сесть при таких условиях, значит, нормально что отменили рейс, потому что безопасность это важнее всего для людей.

Погодные условия препятствуют не только самолётам, но и автомобилям, увеличивая риск столкновений на дорогах города, а больше всего - области.

Александр, водитель междугороднего автобуса:

Туман на дорозі мішає, дороги погані, заважає.

Ближе к вечеру видимость, по крайней мере в городе, значительно улучшилась. Однако, по прогнозам синоптиков вероятность туманов в ближайшие дни сохранится.

Агентство Телевидения Новости