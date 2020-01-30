В Украине из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды в ночь на 30 января были обесточены 397 населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

По данным ГосЧС, в ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий, вызванных осадками и порывами ветра, в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП были обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Полтавская - 201, Черниговская - 88, Сумская - 72, Кировоградская - 10, Донецкая - 10 Черкасская - 8, Днепропетровская - 6 и Запорожская – 2.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Агентство Телевидения Новости