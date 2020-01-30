В 13 школах Харьковщины введен карантин из-за ОРВИ

На Харьковщине из-за ОРВИ на карантин частично или полностью закрыты 13 школ.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

На данный момент, по информации Департамента науки и образования, карантины вводят в 13 учебных заведениях области (всего в них заболели 889 учеников).

Как отметили в ХОГА, где-то на карантин закрывают классы, где-то - целые школы.

Так, в Валковском районе на карантин закрыта 1 школа; - в Великобурлукском - 1 школа;

- в Змиевском - 1 школа;

- в Двуречанском - 4 школы;

- в Купянском - 1 класс в 1 школе и 1 класс в 1 школе города Купянска;

- в Печенежском - 1 школа;

- В Шевченковском - в 1 школе 1-е на карантин закрыли 4-е классы;

- в Песочинской ОТГ - 1 класс в 1 школе.

Как отметили в ХОГА, во всех этих случаях причина карантина - ОРВИ.

Кроме того, по данным ХОГА, из-за скарлатины закрыт 1 класс в 1 школе Красноградского райна.

Как отмечается, из-за ОРВИ также готовятся вводить карантин в областной школе "Обдарованість".

Агентство Телевидения Новости