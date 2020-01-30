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В Чугуеве возобновили подачу воды

В Чугуеве возобновили подачу воды

Накануне сообщалось о том, что 28 января на ул. Харьковской, 56 в Чугуеве засорился канализационный коллектор. 

Для предотвращения выброса стоков наружу было прекращено водоснабжение части микрорайона.

Отмечалось, без центрального водоснабжения остались около 20 тысяч абонентов. Причина аварии -  использование водопровода не по назначению.

Как следует из информации в оперативной сводке ХОГА, на аварийном канализационном коллекторе по ул. Харьковской в первой половине суток 29 января был проложен резервный трубопровод в обход аварийного участка коллектора, что позволило обеспечить бесперебойную работу канализационной системы.

Отмечается, что водоснабжение города было возобновлено в полном объеме к 13:00.

На аварийном участке продолжаются ремонтные работы.

 

Агентство Телевидения Новости

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