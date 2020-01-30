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В Харьковской области из-за сильного ветра обесточены несколько городов и сел

В Харьковской области из-за сильного ветра обесточены несколько городов и сел

30 января в результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошли случаи частичного и полного обесточивания отдельных населенных пунктов на Харьковщине.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

По информации дежурной службы «Харьковоблэнерго» по состоянию на 07:00 30 января, частично обесточены Дергачи, Купянск и Мерефа, полностью обесточены села Кочаловка, Петровское и Любовка Краснокутского района.

Как отмечается, сейчас на местах ремонтные бригады проводят восстановительные работы.

 

Агентство Телевидения Новости

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