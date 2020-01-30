В Харькове из-за непогоды упало семь деревьев

В Харькове по состоянию на 9:00 30 января из-за сильного ветра упало семь деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте коммунального хозяйства, в Индустриальном районе упало два дерева: на пр. Московском (на трамвайных путях), одно - в районе завода ХТЗ (вдоль трамвайного пути), еще одна крупная ветка упала на пр. Александровском (в зеленой зоне).

В Немышлянском районе упало одно дерево - в частном секторе на пересечении пр. Тракторостроителей и ул. Амасова (аварийной ситуации нет).

В Киевском районе упало два дерева – на ул. Сумской, 112 и ул. Мироносицкой (угол с ул. Костомаровской).

В Холодногорском районе одно дерево упало на трамвайные провода на ул. Большой Панасовской (перекресток с переулком Резняковским).

Как отметили в департаменте, на ул. Мироносицкой дерево еще распиливают, на ул. Сумской и пр. Московском деревья распилены, их вывозят. На остальных участках все работы уже выполнены.

Кроме того, в Департаменте инфраструктуры отметили, что движение трамваев по ул. Большой Панасовской восстановлено.

Трамваи №23 и 26 пока едут до Салтовского шоссе и обратно - по маршруту. На участке уже убрали ветки и ремонтируют контактную сеть.

Агентство Телевидения Новости