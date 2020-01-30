Коронавирус в Китае: таксист выгнал из авто пассажира из Уханя
Таксист из китайской провинции Хэнань выгнал пассажира из своего автомобиля, когда тот признался, что приехал из Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса. Видео инцидента появилось в YouTube.
На кадрах видно, что в салон садится мужчина в медицинской маске и начинает кашлять. Водитель спрашивает, откуда прибыл его пассажир. Тот отвечает, что из округа Баодин в провинции Хэбэй.
Однако водитель не верит словам клиента и говорит, что акцент пассажира не свойственен названному им региону. Тогда мужчина признается, что приехал из города Ухань и ему надо немедленно в больницу.
После слов пассажира таксист останавливает автомобиль и требует, чтобы он покинул транспортное средство.
"Вам следует выйти из машины. Скорее, поспешите", - потребовал водитель.
Мужчина послушно выходит, а таксист начинает звонить в полицию.
Напомним, что в декабре в китайском Ухане началась вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса. По последним данным, общее число заболевших достигло примерно шесть тысяч человек, из них 132 скончались.