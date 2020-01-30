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В Киеве СБУ блокировала работу «ботофермы» по псевдоминированиям и созданию фейков

В Киеве СБУ блокировала работу «ботофермы» по псевдоминированиям и созданию фейков

В Киеве правоохранители блокировали деятельность «ботофермы», организованной гражданами РФ и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, группировка имела более 500 активных аккаунтов.

Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения населения, а также проводили информационные атаки на аккаунты украинских чиновников.

Как отметили в СБУ, конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам за распространение недостоверной информации по экономической и социальной ситуации в Украине.

«Ботоферму» также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена и автовокзалов.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобным.

Во время обыска по месту расположения «ботофермы» в арендованном офисе правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), а также  почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины.

Кроме того, при обысках были изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

Личности организаторов незаконной деятельности правоохранители установили. Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения двух человек к ответственности.

Агентство Телевидения Новости

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