Харьковские патрульные спасли во время пожара мужчину и его дочь

Харьковские патрульные спасли во время пожара двух жильцов частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 26 января во время патрулирования Немышлянского района Харькова патрульные заметили густой дым, который шел со стороны частного сектора.

Прибыв к месту, полицейские встретили владельца дома, во дворе которого пылал гараж рядом с жилым домом.

В гараже находился автомобиль и горюче-смазочные материалы. Огонь быстро распространялся и мог перекинуться на жилой дом.

Патрульные сразу вызвали пожарных и скорую помощь, а сами взялись эвакуировать жителей домовладения.

Хозяин дома сообщил полицейским, что в доме находится его дочь, которая из-за имеющейся у нее инвалидности не может самостоятельно покинуть дом. Полицейские вынесли девушку из дома и посадили в служебный автомобиль.

Впоследствии владельцу дома стало плохо, и он начал терять сознание и пульс.

Однако бригада «скорой» прибыла вовремя, и мужчине была оказана неотложная медицинская помощь.

Как отмечается, на место ЧП быстро прибыли и пожарные, которые сразу локализовали и потушили пожар.

«Спасибо инспекторам экипажа 4051 в составе командира роты Роману Мирошниченко, инспектору Руслану Джесюку и Анастасии Мякоткиной, а также бригаде неотложной скорой помощи 403 за профессионализм и самоотверженность», - сказано в сообщении.

Агентство Телевидения Новости