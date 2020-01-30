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В Харьковской области нашли несовершеннолетнюю девочку: дедушка заявил о пропаже внучки через два дня

В Харьковской области нашли несовершеннолетнюю девочку: дедушка заявил о пропаже внучки через два дня

В Харьковской области правоохранители разыскали несовершеннолетнюю девочку, о пропаже которой им стало известно спустя два дня после ее исчезновения.

Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

Так, 30 января в 11:20 в полицию обратилась админстрация Малоданиловского лицея по поводу розыска ребенка, находящегося под опекой дедушки.

Как стало известно, девушка ушла из дома в неизвестном направлении еще 28 января, однако  опекун в полицию с заявлениями об исчезновении ребенка не обращался.

В ходе первичных розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено место нахождения ребенка, которого возвращено на учебу.

Установлено, что жертвой событий криминального характера девушка не стала.

Сейчас полицейские проводят проверку причин и условий побега ребенка из дома, решается вопрос о привлечении опекуна к административной ответственности по ст. 184 КУоАП – «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Агентство Телевидения Новости

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