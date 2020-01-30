Впечатляющий трехочковій бросок на последних секундах заключительной четверти

Очередной шедевр в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

В матче регулярного чемпионата НБА между "Индианой" и "Чикаго" баскетболисты "Индианы" уступали 97:100. Баскетболист "Индианы" Виктор Оладипо совершил за 10 секунд до окончания четвертой четверти сложнейший трехочкковый бросок и угодил мячом в корзину "Чикаго". После чего счет стал равным - 100:100, и игра перешла в овертайм.

В овертайме же баскетболисты "Индианы" сумели дожать соперников и одержали в итоге победу 115:109.





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