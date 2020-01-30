"Не возвращайся, потому что там кошмар" Количество больных китайским коронавирусом превысило 7 тысяч человек

Коронавирус — это один из многих родов вирусов, которые вызывают заболевания. Семейство этих вирусов было открыто еще в 60-е годы прошлого века. Они могут вызывать болезни не только у людей, а также у птиц и зверей. Отличие нового коронавируса, обнаруженного в Китае - нетипичное тяжелое течение болезни и высокая опасность.

Андрей Волянский, иммунолог

Периодически, вирусы, которые находятся в организме у животных могут претерпевать мутации, и вот тогда вирус получает новые свойства и, во-первых, может передаваться от животного к человеку, и в последствии благодаря этим изменениям или мутациям - и уже между людьми. При этом может становится более агрессивным

Врач-эпидемиолог Андрей Волянский говорит, причина возгорания сегодняшнего коронавируса пока не известна. Однако, эксперты не исключают, что источником инфекции мог стать местный рынок морепродуктов в городе Ухань, китайской провинции Хубэй.

Андрей Волянский, иммунолог

Есть разные версии, что эта мутация произошла в организме в летучей мыши, змеи, есть предположения о его искусственном происхождении. Групп риска много - это дети, это пожилые, это люди с хроническим заболеваниями, особенно дыхательной системой, но и с другими группами заболевания, это группы профессионального риска

Сейчас в Китае болеют и младенцы, и люди преклонного возраста. Инкубационный период в случае инфицирования составляет около 14 дней. Улицы Китая полупустые, те кто не может сидеть дома - все в масках. Украинка Жанна Адаменко учится в университете в городе Уху. До начала эпидемии вылетела из Китая, возвращаться туда пока не собирается.

Жанна Адаменко, учится в Китае

У меня был билет на 5 февраля, я должна была обратно вернутся в Китай, но, да, я сейчас поменяю, и я, наверное, вернусь домой. Потому что мне все друзья, преподаватели говорят - не возвращайся, потому что там кошмар

Вакцины против китайского коронавируса нет. На ее создание может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет. Медики лишь рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, а в местах большого скопления людей надевать защитные маски. Вакцина против гриппа защиты от коронавируса не дает, однако, отмечают специалисты, снижает риски наслоения коронавируса с гриппом, заболеваемость на который резко возросла в Украине. Также медики предостерегают от покупки вакцин, которые сейчас могут продавать на сайтах объявлений. А вот бояться покупать фрукты и получать посылки из Китая - не надо.

Евгений Комаровский, педиатр

Сообщаем всем - это абсолютный бред. По-видимому, одна банановая мафия, может яблочная мафия воюет с банановой мафией. На самом деле - кушайте бананы на здоровье. Однозначно, посылки из Китая получать можно

В Украине в целом, и в частности в Харьковской области, по информации Министерства здравоохранения пока нет ни одного случая заболевания китайским коранавирусом. Две недели назад в Харьковскую инфекционную больницу доставили пациента из Китая. У него медики обнаружили обычную пневмонию.

Агентство Телевидения Новости