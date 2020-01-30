В центре Харькова прошёл факельный Марш в честь Героев Крут

«Мы удержим фронт и наведём порядок в тылу» - под таким лозунгом в Харькове состоялся факельный Марш в честь Героев Крут. На марш пришли студенты, ветераны, волонтеры и представители общественных организаций. Всего более тысячи человек. За порядком во время Марша следили полтысячи правоохранителей

Героям Крут, тричі, Слава, слава, слава

Факельный марш в честь Героев Крут на Сумской. Здесь более тысячи человек: ветераны, волонтеры, представители общественных организаций. Зажигают факелы и скандируют – «Україна понад усе». Прохожие снимают марш на телефоны. Участники марша говорят: ситуация 102-летней давности в Украине подобна нынешней. Когда украинцы, в том числе и совсем молодые, взяли в руки оружие, чтобы защитить родную землю от русских оккупантов.

Владимир Глибчанский, ветеран АТО

Наша історія - це боротьба за нашу Незалежність. Бій під Крутами показує, що неважливо, хто твій ворог. Якщо ти маєш захищати свою Батьківщину, то ти маєш це робити і це доводити. Сучасна війна - ворог той самий, вони нам давно протистоять. Зараз у нас є шанс

Среди участников Марша и ветеран АТО Роман Разин. Рассказывает, когда началась война, был студентом, жил в Луганске. Служил в районе Мариуполя.

Роман Разин, ветеран АТО

Я в первую очередь защищал свой дом и свою страну. Ветеран - на неоконченной войне такого понятия быть не может У нас оно есть, но это не очень корректно. Ведь война продолжается, и в любой момент мы можем туда вернуться

На время Марша движение по Сумской перекрыли. Порядок охраняли до пяти сотен правоохранителей. Нарушений не зафиксировали.

Всё продолжалось около получаса. В завершение в областной филармонии состоялось награждение знаками отличия Министерства ветеранов и волонтеров.

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