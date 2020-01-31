Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 54

Доллар и евро продолжают дорожать: курсы валют

Доллар и евро продолжают дорожать: курсы валют

Национальный банк Украины на пятницу, 31 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,92 грн/долл., что на 7 копеек ниже предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте НБУ, украинская гривня падает к доллару четвертый день подряд – после падения на 27 копеек в понедельник, 12 копеек во вторник и 13 копеек в среду.

Официальный курс гривни к евро на пятницу, 31 января, установлен на уровне 27,48 грн/евро, что на 15 копеек ниже предыдущего показателя.

Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 