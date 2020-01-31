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Число жертв китайского коронавируса резко взросло: за сутки скончались более 40 человек

Число жертв китайского коронавируса резко взросло: за сутки скончались более 40 человек

Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 213 человек, только за последние сутки скончались более 40 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным китайских органов здравоохранения, в стране насчитывалось 9 692 случая заражения вирусом.

Из 42 случаев летального исхода 30 приходятся на административный центр провинции город Ухань - эпицентр распространения болезни.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

Напомним,  эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV началась в начале зимы в Китае. По состоянию на утро 30 января он убил 170 человек. В эпицентре эпидемии коронавируса отказ лечиться признали преступлением.

 

Агентство Телевидения Новости

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