Экс-милиционера оставили за решеткой пожизненно за убийства пенсионерок

Верховный Суд оставил жителю Волчанска наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества за совершение разбоев и умышленных убийств (ч. 3 ст. 187, п 6, 13 ч . 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, в период с февраля 2009 по сентябрь 2010 бывший сотрудник милиции проникал на территорию домовладений в Волчанске и Волчанской области.

Установлено, что мужчина совершил три умышленных убийства пожилых женщин и завладел имуществом на общую сумму более 18,5 тыс. гривен.

Приговором Чугуевского городского суда Харьковской области от 10.12.2014 г. обвиняемого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187, п 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (разбой, соединенный с насилием, совершенное лицом, которое ранее совершало разбой, соединенный с проникновением в жилище, умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и лицом, которое ранее совершало умышленное убийство).

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Данный приговор был обжалован прокуратурой в Харьковском апелляционном суде на основании несоответствия назначенного наказания степени тяжести преступлений как слишком мягкий.

Обвинение требовало назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего осужденному имущества.

Приговором коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Харьковского апелляционного суда от 03.06.2019 жалоба была удовлетворена, и обвиняемому было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Однако в этот раз осужденный обжаловал данный приговор в Верховном суде, не согласившись с мерой наказания.

Верховный Суд, в полном объеме исследовав материалы уголовного дела, а также доводы поданной осужденным кассационной жалобы, оставил приговор Харьковского апелляционного суда без изменений.

Агентство Телевидения Новости