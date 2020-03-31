Три ДТП с участием пешеходов за сутки: один погибший, двое в больнице

Сегодня в 4:20 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе Рогани фура Scania (водителю 50 лет) сбила пешехода: от полученных травм мужчина скончался.

Погибшему около 50-55 лет, его личность сейчас устанавливается, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УК Украины.

Еще два ДТП с участием пешеходов произошли накануне вечером.

Около 21:00 на улице Библика автомобиль Chevrolet сбил 82-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

По данным полиции, 41-летний водитель Chevrolet, двигаясь в направлении проспекта Индустриального, пытался избежать столкновения автомобилем Skoda, который ехал в попутном направлении и резко затормозил. Машина вылетела на встречную полосу, где и произошел наезд на пешехода.

В 20:50 на трассе в Изюме под колеса грузового авто Scania попал двигавшийся по проезжей части нетрезвый мужчина: пострадавшего госпитализировали.

В обстоятельствах всех трех аварий разбираются следователи.

Агентство Телевидения Новости