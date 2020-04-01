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Областной инфекционке передали респираторы, костюмы биозащиты и все необходимое для ИВЛ

Областной инфекционке передали респираторы, костюмы биозащиты и все необходимое для ИВЛ

В Харьковскую область поступил гуманитарный груз, распределенный Офисом Президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Вчера мы получили гуманитарную помощь - груз от Офиса Президента, от Президента Украины. Его часть мы сегодня передали в военный госпиталь, часть сейчас передается в инфекционную больницу, - сказал председатель ХОГА Алексей Кучер. - Здесь, например, почти 250 тысяч перчаток, около 6000 бахил, костюмы биозащиты, которые были крайне необходимы. Все, что потребуется в случае принятия больных, если их, не дай Бог, будет много».

В состав груза также вошло более 10 тысяч медицинских респираторов для «красной зоны»; многоразовые шапочки; термометры; датчики; необходимые для проведения искусственной вентиляции легких дыхательные контуры, фильтры, эндотрахеальные трубки и тому подобное.

Агентство Телевидения Новости

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