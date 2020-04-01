Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:30
Просмотров: 91

В Украине 669 зараженных коронавирусом

В Украине 669 зараженных коронавирусом

По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

Как сообщают в МОЗ, больше всего больных на коронавирус в Киеве - 134 человека, Черновицкой области - 104, Тернопольской области - 98, Ивано-Франковской области - 64, Киевской области - 57, Черкасской области - 52.

В Харьковской области пока 1 случай заражения.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 