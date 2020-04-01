В Украине 669 зараженных коронавирусом

По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

Как сообщают в МОЗ, больше всего больных на коронавирус в Киеве - 134 человека, Черновицкой области - 104, Тернопольской области - 98, Ивано-Франковской области - 64, Киевской области - 57, Черкасской области - 52.

В Харьковской области пока 1 случай заражения.

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