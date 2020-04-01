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На Харьковщине проверяют восемь подозрений на коронавирус

На Харьковщине проверяют восемь подозрений на коронавирус

На утро 1 апреля в Харьковской области зарегистрировано 8 подозрений на коронавирус. Как сообщили в Харьковской облгосадминистрации, таким образом их количество за сутки увеличилось на 2.

"Это мужчины. Из них один - на самоизоляции, за границей не был. Второй - в областной инфекционной больнице, был за границей недавно", - отметили в ХОГА.

Кроме того, уточняется, что пациент в инфекционной больнице - из Новой Водолаги, на самоизоляции - харьковчанин.

Напомним, на 1 апреля в Харьковской области - один случай заболевания COVID-19. Это парень, который недавно вернулся из Франции и находится в Харькове на самоизоляции.

 

Агентство Телевидения Новости

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