Сегодня 11:08
Просмотров: 61
На Харьковщине проверяют восемь подозрений на коронавирус
На утро 1 апреля в Харьковской области зарегистрировано 8 подозрений на коронавирус. Как сообщили в Харьковской облгосадминистрации, таким образом их количество за сутки увеличилось на 2.
"Это мужчины. Из них один - на самоизоляции, за границей не был. Второй - в областной инфекционной больнице, был за границей недавно", - отметили в ХОГА.
Кроме того, уточняется, что пациент в инфекционной больнице - из Новой Водолаги, на самоизоляции - харьковчанин.
Напомним, на 1 апреля в Харьковской области - один случай заболевания COVID-19. Это парень, который недавно вернулся из Франции и находится в Харькове на самоизоляции.
Загрузка...