Харьковские парковщики больше не будут принимать оплату за парковку

Парковщики больше не будут принимать плату за парковочное место, харьковчане будут делать это самостоятельно. Как сообщают в пресс-службе горсовета, улучшение качества предоставления услуг – приоритет в развитии города, поэтому система муниципальных парковок в Харькове будет реформирована.

Харьковчан ждут такие изменения:

парковщики больше не будут принимать плату за парковочное место;

горожане смогут оплачивать парковку удобным для себя способом: через новое мобильное приложение «Е-паркування», которое уже можно скачать в маркетах; через «Приват24» в разделе «Транспорт/Авто»; с помощью смс-паркинга - для водителей, у которых нет смартфона;

контролировать оплату будут инспекторы по парковке, у которых уже есть необходимое оборудование;

нарушителям, которые не платят, будут выписываться штрафы.

Постоянным пользователям муниципальных парковок рекомендуют приобрести «парковочный талон» на безлимитную 30-дневную парковку.

Агентство Телевидения Новости