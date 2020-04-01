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Харьковские парковщики больше не будут принимать оплату за парковку

Харьковские парковщики больше не будут принимать оплату за парковку

Парковщики больше не будут принимать плату за парковочное место, харьковчане будут делать это самостоятельно. Как сообщают в пресс-службе горсовета, улучшение качества предоставления услуг – приоритет в развитии города, поэтому система муниципальных парковок в Харькове будет реформирована. 

Харьковчан ждут такие изменения:

парковщики больше не будут принимать плату за парковочное место;

горожане смогут оплачивать парковку удобным для себя способом: через новое мобильное приложение «Е-паркування», которое уже можно скачать в маркетах; через «Приват24» в разделе «Транспорт/Авто»; с помощью смс-паркинга - для водителей, у которых нет смартфона;

контролировать оплату будут инспекторы по парковке, у которых уже есть необходимое оборудование;

нарушителям, которые не платят, будут выписываться штрафы.

Постоянным пользователям муниципальных парковок рекомендуют приобрести «парковочный талон» на безлимитную 30-дневную парковку.

Агентство Телевидения Новости

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