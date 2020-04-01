Харьковский VIP “загнал” на самоизоляцию 16 врачей. И правда ли что он уже здоров?

Гуманитарный груз который распределен Офисом Президента Украины поступил в Харьков накануне. Часть из него передали в военный госпиталь, а часть которую будут распределять между медучреждениями Харьковщины передали областной инфекционной больнице. Это более 10 000 медицинских респираторов для «красной зоны», термометры, шапочки и вообщем все самое необходимое для борьбы с коронавирусной болезнью, объясняет глава ХОГА Алексей Кучер.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Тут майже 250 тисяч рукавичок, наприклад, ось приблизно таких в яких я, це біля шести тисяч бахіл. Це відповідно тут контр-дихальні мішки, дихальні, латексні. Це все те що необхідно для ШВЛ-ів. Це костюми захисні, які були так вкрай необхідні.

На своей странице в Фейсбук, губернатор опровергает миф о том, что тесты на коронавирус делают лишь избранным, впрочем в то же время сетью активно распространяется информация, что первый заболевший является пасынком мэра Харькова но эту информацию пока никто на официальном уровне ни подтвердил и не опроверг. В ХОГА говорят - врачебная тайна.

Геннадий Бондарчук, зам. директора Департамента здравоохранения ХОГА

- Є таке поняття як лікарська таємниця яку ми не маємо розповсюджувати незалежно від стану персони її особи, віку возрасту та різних причин. - Це ВІП персона, чи не ВІП персона. - Це є досить некоректним питанням.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Жодної особи прізвище, ім'я, по-батькові я не маю права повідомляти тому що це персональні дані, друге на сьогоднішній день підтверджено фактично лише одна молода людина їй до тридцяти років, ви знаєте, про це публічно повідомляли. Коло осіб які з цією людиною контактували теж встановлено - це 17 осіб з них одна особа це член родини і дійсно 16 лікарів.

Все врачи, которые контактировали с мужчиной 26-27 лет - пока по словам губернатора на самоизоляции и ни одного случая коронавирусной болезни у медиков не обнаружено. Но вот на вопрос является ли тем членом семьи именно Геннадий Кернес, Кучер ответил следующее.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Запитайте у міського голови, я не знаю.

В мэрии сказали, что это вообще не имеет значения чей же родственник первый больной на Харьковщине, таким образом избежав подтверждения и сообщили, что он вообще уже выздоровел.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и соц. защиты населения

Комментировать я это не собираюсь чей бы родственник он не был существует законодательство, существует сохранение врачебной тайны, существует закон о нераспространении конфиденциальной информации. Успокойтесь пожалуйста. Какая разница чей он родственник. главное что с ним всё в порядке, он выздоровел и слава тебе господи.

Пока же на Харьковщине по данным ХОГА один больной коронавирусом и 8 подозрений. Всего в стране зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.

Агентство Телевидения Новости