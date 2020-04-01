Харьковский фитнес-клуб попал в скандал. Его клиенты уверяют, что стали жертвами мошенников

Еще до введения карантина клиенты фитнес-зала Кинг Фитнес, который находится на Алексеевке, остались без привычной физической нагрузки. И, уверены, они стали жертвами группы мошенников.

Евгений Чахальян, клиент фитнес-зала King

Пришел, хотел потренироваться - всё стоит, всё опечатанное. Вход закрыт, сидит охранник, и не пускает никого. Как только они закрылись, да, они сказали, что будем, чтоб успокоить, чтоб все рассосалось, а потом все резко, все прекратилось - никаких объяснений. Резко куда-то все пропали

Оповещения о том, что фитнес-залы закроют не было, рассказывает Сергей Григоренко. Информация об этом появилась позже. Более того, накануне здесь активно предлагали абонементы на тренировки с большими скидками.

Сергей Григоренко, клиент фитнес-зала King

Я купил годовой абонемент в декабре месяце, была акция - 50 процентов скидки, все такое. Думаю, 1800 гривен в год - это копейки, но оказалось так, что, по сути, я занимался 2 месяца. Мне продали абонемент на 12 месяцев, зная, что после 29 февраля аренды физически нету

В администрации торгового центра не на камеру говорят, договор аренды с фитнес-залом подписали еще в марте 2017 года. И уже через год начал накапливаться долг. На сегодня задолженность по арендной плате превысила сумму в два миллиона гривен. Руководство Кинга, говорят в ТЦ, об этом знало. Как и о том, что договор завершился, а здание закрывают на ремонт. И теперь несколько сотен клиентов ждут возмещения.

Кроме этого полностью не получили заработную плату и работники Кинга, и тренеры. Чтобы узнать, когда людям вернут деньги - звоним владельцу фитнес-зала. Сеть принадлежит обществу «Мегафитнес». Оно зарегистрировано на имя Александра Кайдаша.

Сергей Григоренко, клиент фитнес-зала King

Оказалось, что третьего марта как раз таки Кайдаш Александр - директор «Мега-фитнес Кинг» был назначен головой Красноградского района, высокопосадовец ...

С этой информацией мужчина обратился в Территориальное управление национального антикоррупционного бюро, а также написал заявление в полицию.

Зато на официальной странице "Кинг Фитнес" сказано, что фитнес-зал был закрыт без предупреждения и в одностороннем порядке. Поэтому, руководство, не имеет доступа к имуществу и сервера, ведь этаж опломбирован.

Но клиенты говорят, в последнее время, когда терминал уже не работал, переводить деньги за услуги их просили на карту, или даже наличными. Поэтому сейчас хотят предупредить клиентов других фитнес-клубов от подобных ситуаций.

Михаил, клиент фитнес-зала King

Когда оплачиваешь наличкой, а не получаешь кроме вот таких вот красивых карточек ничего. То есть ни чеков, ни вторых документов об оплате или договоров, то есть, в принципе, это должно настораживать. А там уже пусть будет совесть правоохранительных органов, пусть разбираются почему было несколько ФОПов, почему то брали наличкой без чеков, то как -то по второму

Клиентов фитнес-зала Кинг, попавших в такую ю же ситуацию, просят присоединится к интернет сообществам. Чтобы уже коллективно вновь обратиться к правоохранителям.





Агентство Телевидения Новости