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#Театрнадивані: лучшие постановки "Схід OPERA" теперь в он-лайне

Оставайся дома и смотри на здоровье! Опера и балет он-лайн - это инициатива артистов Харьковского академического театра оперы и балета. Увидеть лучшие спектакли театра отныне можно, не вставая с дивана. Каждые три дня - новый показ. В репертуаре он-лайн - оперы и балетные спектакли за последние пять лет. С тех пор, как театр мог делать качественные записи своих постановок. Театр без зрителя нет смысла, уверены артисты. Лучше, чтобы он был в зале. Но в условиях карантина зритель теперь по ту сторону монитора.

Олег Орищенко, директор "Схід OPERA":

Саме головне, щоб харківяни мали надію, що нарешті закінчаться всі ці негаразди і вони зможуть прийти в театр і відчути себе в якості глядача в самому театрі.

А пока зрители в он-лайне, артисты готовят для них премьеры. Для репетиций, говорит директор театра, используют все возможные способы.

Олег Орищенко, директор "Схід OPERA":

Театр працює на дистанційній роботі. Що це значить? Всі артисти отримали роботу на дом. Це дві прем'єри, що мали відбутись в цьому сезоні. "Спартак " - балет і опера "Василь Вишиваний". Артисти тренуються вдома. Хто має автівку, може приїхати до театру, щоб відпрацьовувати дуети, тріо, які є в балеті "Спартак".

Увидеть он-лайн спекиакли можно на официальных страницах театра на Youtube и в соцсетях. Это - бесплатно. Видео доступны для просмотра до июля.

 

Агентство Телевидения Новости

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