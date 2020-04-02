Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 270

В центре Харькова свел счеты с жизнью 41-летний мужчина

В центре Харькова свел счеты с жизнью 41-летний мужчина

На улице Рымарской накануне вечером мужчина свел счеты с жизнью.

Первыми об этом сообщили пользователи соцсетей.

По факту смерти мужчины полиция открыла уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на улице Рымарской поступила в полицию 1 апреля около 21:30 от медиков.

Полицейские установили, что 41-летний житель многоэтажки покончил жизнь самоубийством. Мужчина выпрыгнул из окна общего балкона, расположенного на восьмом этаже жилого дома.

Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 