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Российский тренер по боксу, отрицавший коронавирус и контактировавший с Усиком, заболел коронавирусом

Российский тренер по боксу, отрицавший коронавирус и контактировавший с Усиком, заболел коронавирусом

Среди всё новіх и новіх случаев заболевания коронавирусом в спортивном мире эта болезнь диагностирована у известного российского тренера по боксу Антона Кадушина.

В середине марта Кадушин находился в Лондоне, где проходил лицензионный турнир к летней Олимпиаде-2020, которая, к слову, уже перенесена на 2021 год.

Будучи в столице Великобритании, Кадушин контактировал и фотографировался с украинским боксером Александром Усиком.

Остается добавить, что буквально две недели назад Кадушин писал в социальных сетях, что коронавируса не существует.

Агентство Телевидения Новости

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