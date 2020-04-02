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Ученые обнаружили новый вид древних людей

Ученые обнаружили новый вид древних людей

Ученые заявили о том, что им удалось найти еще одного предка современного человека. Как сообщает "Популярная механика", возраст черепа Броке-Хилла оценивается в 300 тысяч лет, что свидетельствует о том, что он жил в Африке параллельно с первыми Homo sapiens.

Исследователи считают, что отдельная популяция хомо, а возможно и отдельный вид под названием H. heidelbergensis, обитал на континенте вместе с первыми сапиенсами. Вероятно, что в это же время могла существовать еще одна недавно обнаруженная популяция, H. naledi. По мнению ученых, H. heidelbergensis  мог быть загадочной "популяцией призраков", которая скрещивалась с древним H. sapiens и передала небольшое количество своей ДНК современным жителям Западной Африки.

"Теперь мы можем говорить, по крайней мере, о трех различных линиях хомо в Африке около 300 тысяч лет назад, но мы пока не знаем, в какой мере мы обязаны нашим происхождением данной разновидности H. sapiens", — говорит палеоантрополог и соавтор исследования Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне.

 

Агентство Телевидения Новости

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