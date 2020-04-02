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В Минобороны из-за пандемии коронавируса обратились к украинцам

В Минобороны из-за пандемии коронавируса обратились к украинцам

Министерство обороны Украины призывает неравнодушных граждан участвовать совместно с Вооруженными силами в борьбе с коронавирусом. Соответствующее сообщение размещено на странице оборонного ведомства в Facebook.

«В условиях необходимости противостояния масштабным вызовам, связанным с мировой пандемией коронавируса, недопущения распространения этой болезни в Украине, Министерство обороны Украины обращается к военнослужащим запаса, волонтерам, другим неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также студентам-медикам, в частности интернам, которые находятся на заочной форме обучения и студентам 5-6 курсов к совместной работе со случаями и подозрениями на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что армия имеет самый большой и самый эффективный опыт сотрудничества с военнослужащими запаса, волонтерами, простыми гражданами в условиях, когда потребность в таком сотрудничестве во время российской агрессии на востоке нашего государства стояла наиболее остро.

«Для медицинской службы Вооруженных сил в настоящее время важна мобилизация не только материальных, но прежде всего человеческих ресурсов - все неравнодушные граждане, которые имеют опыт работы по направлениям эпидемиология, инфекционные болезни, анестезиология, фармация, терапия, представители других дефицитных и узкопрофильных медицинских специальностей могут внести свой вклад в общегосударственное дело. Во время пандемии учреждениям здравоохранения Украины, в том числе Министерства обороны и Вооруженных сил, нужна любая посильная помощь от специалистов младшего медицинского персонала и врачей», - отмечают в Минобороны.

 

Агентство Телевидения Новости

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