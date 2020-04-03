Украина временно запретила экспорт гречки

Кабинет министров Украины ввел запрет экспорта гречки до 1 июля.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 №1109" правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании.

"Так, постановлением вводится временный - до 1 июля 2020 года - режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки)", - говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в четверг вечером.

В частности, установлено нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00).

Соответствующие изменения, по информации Минэкономики, внесены в приложение 1 к постановлению № 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".

Как пояснили в министерстве, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка.

В Минэкономики отметили, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

"Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли", - отметили в министерстве.

Также министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.

Агентство Телевидения Новости